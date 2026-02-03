Haberler

Suriye Devlet Başkanı El-Şara, Şam'da Kürt Ulusal Konseyi Heyetiyle Görüştü

Güncelleme:
Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, Kürt Ulusal Konseyi ile yaptığı görüşmede, Kürt vatandaşların haklarının anayasa çerçevesinde güvence altına alınacağına dair taahhütte bulundu. Heyet, 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni önemli bir adım olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - Suriye Devlet Başkanı Ahmed el- Şara, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda Kürt Ulusal Konseyi'nden bir heyetle bir araya geldi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el- Şara, Kürt Ulusal Konseyi ile görüştü. Suriye Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, el- Şara'nın görüşme sırasında "devletin anayasa çerçevesinde Kürt vatandaşların haklarını güvence altına alma konusundaki taahhüdünü yinelediği" belirtildi.

Görüşmede Kürt Ulusal Konseyi heyetinin, "13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni memnuniyetle karşıladıkları" ifade edildi. Heyet üyelerinin, "söz konusu kararnameyi hakların güçlendirilmesi ile kültürel ve sosyal kimliğin korunması adına atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdiği" aktarıldı.

