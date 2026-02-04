Haberler

Suriye Devlet Başkanı Şara, Şam'da ABD Heyetini Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack liderliğindeki heyeti Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki tarafın ortak ilgi alanları ele alındı.

(ANKARA) - Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkanlığındaki Amerikan heyetini kabul etti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, ABD Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Esad el-Şibani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, "bölgedeki son gelişmeler ve tarafların ortak ilgi alanına giren meseleler" ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Altay Bayındır Beşiktaş yolcusu

Fener'in ezeli rakibine gidiyor
Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Olaitan'dan transfer itirafı: Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş

Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti

Rakibinin gözünün yaşına bakmadılar