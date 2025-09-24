Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de Kabul Edildi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud'u kabul etti. Kabulde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud'u kabul etti.
Genelkurmay Başkanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud'u kabul etmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kabulde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da yer aldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel