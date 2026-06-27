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Suriye, Venezuela'daki depremzedeler için ilk kez yurt dışına arama kurtarma ekibi gönderdi

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Suriye, Baas rejiminin düşüşünden sonra ilk kez uluslararası bir görev kapsamında Venezuela'daki deprem bölgesine arama kurtarma ve insani yardım ekibi gönderdi. 15 uzmandan oluşan ekip, Katar güçleriyle ortak çalışacak.

Suriye, Venezuela'da meydana gelen depremin ardından arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek vermek amacıyla Baas rejimi düştükten sonra ilk kez uluslararası bir göreve arama kurtarma ekibi gönderdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın talimatıyla Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı uluslararası arama kurtarma ekibi, Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket etti.

Operasyonun Katar İç Güvenlik Kuvvetlerine bağlı Uluslararası Arama Kurtarma Ekibi (Lekhwiya) ile ortaklaşa gerçekleştirileceği, görev kapsamında, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri ve insani yardım çalışmalarına destek verileceği ifade edildi.

15 uzmandan oluşan Suriye ekibinin, bireysel arama kurtarma ekipmanlarıyla donatıldığı, sahadaki operasyonlarda kullanılacak ağır ekipman ve araçların ise Katarlı ekipler tarafından sağlanacağı kaydedildi.

Bu görevin, Suriye'nin ilk kez sınırları dışında meydana gelen bir afete müdahale amacıyla uluslararası bir arama kurtarma ekibi göndermesi ve ilk kez ulusal bir arama kurtarma ekibinin yurt dışındaki bir uluslararası operasyona katılması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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