Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen 550 saka kuşu ele geçirildi

Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı'nda yapılan aramada, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan araçta 550 saka kuşu ele geçirildi. Kuşlar doğaya salındı, şüpheliye 720 bin 252 lira idari para cezası verildi.

SURİYE'den Türkiye'ye giriş yapan araçta yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 550 saka kuşu ele geçirildi. Şüpheli F.H.'ye 720 bin 252 lira idari para cezası verildi.

Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı'nda, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan F.H.'nin aracında yapılan aramada, kafeslenmiş şekilde 550 saka kuşu ele geçirildi. Kuşlara el konulup, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi ve doğaya salındı. Saka kuşlarını yurda kaçak olarak getiren F.H.'ye ise 720 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.