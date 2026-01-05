Haberler

Suriye'den Türkiye'ye gizlenmiş silahlar Akçakale'de ele geçirildi

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den gelen bir kamyonun yakıt deposunda 52 uzun namlulu silah ve 41 şarjör bulundu. Kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kamyonun yakıt deposunda gizlenmiş 52 uzun namlulu silah ile 41 şarjör ele geçirildi, sürücü A.B. gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Telabyad kentinden Türkiye'ye giriş yapan bir kamyonda Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tarafından detaylı arama yapıldı. Sürücünün davranışlarından şüphelenen ekipler, yapılan aramada kamyonun mazot deposunda gizlenmiş halde 52 uzun namlulu silah ile bu silahlara ait 41 şarjör buldu. Silahlara el konulurken, kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

