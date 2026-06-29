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Suriye, İsrail'in Kuneytra ve Dera'daki ihlallerini kınadı

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kuneytra ve Dera illerinde Suriye topraklarına yönelik kara ihlalleri ve topçu saldırılarını kınayarak, bu eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgede güvenliği tehdit ettiğini bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kuneytra ve Dera illerinde Suriye topraklarına yönelik kara ihlalleri ile topçu saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Suriye topraklarına yönelik ihlallerinin siviller arasında korku ve paniğe yol açtığı belirtilerek, saldırıların Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ettiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği, sivillerin yaşadığı sıkıntıları artırdığı ve gerilimin daha da tırmanmasına neden olabileceği kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu, İsrail'in tekrarlanan ihlallerini durdurmak için gerekli adımları atmaya ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın uygulanmasını sağlamaya çağırdı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
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