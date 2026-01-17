Haberler

Suriye Savunma Bakanlığı: Sdg'nin Çekilme Kararını Memnuniyetle Karşılıyoruz

Güncelleme:
Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri'nin Deyr Hafir kentinden çekilme kararını memnuniyetle karşılayarak, Suriye Arap Ordusu'nun bölgeye konuşlanacağını duyurdu.

( ANKARA ) - Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Halep'in doğusundaki Deyr Hafir kentinden çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

SDG'nin Halep'in doğu kırsalındaki bölgelerden Fırat nehrinin doğusuna çekileceğini açıklamasının ardından Suriye Savunma Bakanlığı "SDG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını" açıkladı. Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlık, tüm teçhizat ve personel dahil olmak üzere bu geri çekilmenin Fırat'ın doğu kıyısına tamamlanmasını yakından takip edeceğini teyit ediyor. Bu, Suriye Arap Ordusu birliklerinin bu bölgelere konuşlandırılmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşecek ve bu bölgelerin güvenliğinin sağlanması, devlet egemenliğinin kurulması, sakinlerin evlerine ve köylerine güvenli ve hızlı bir şekilde dönmelerinin ve devlet kurumlarının faaliyetlerinin yeniden başlamasının yolunun açılmasıyla eş zamanlı olacaktır."

Medya: SD G , Deyr Hafir'den çekildi , Suriye ordusu kente girdi

Yerel medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Halep'in doğusundaki Deyr Hafir kentinden çekildi. Suriye Arap Ordusu'na bağlı birlikler ise kente giriş yaptı. SDG'nin sabah saat 07.00'dan itibaren bölgeden çekilmeye başlaması bekleniyordu.

Suriye Arap Ordusu'nun Operasyonlar Birimi, SANA'da yayımlanan açıklamasında, Halep'in doğu kırsalındaki daha önce askeri bölge ilan edilen alanlara sivillerin girmemesi çağrısında bulunmuştu. Açıklamada, mayın ve patlamamış mühimmat temizliği tamamlanana kadar güvenlik operasyonlarının sürdüğü vurgulanmıştı.

