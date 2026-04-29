Suriye'deki Saydnaya Hapishanesi'ndeki mahkumların serbest bırakılma görüntüleri ortaya çıktı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin en bilinen işkence merkezlerinden biri olan binlerce kişinin hayatını kaybettiği Saydnaya Hapishanesi'ndeki mahkumların 8 Aralık 2024'teki serbest bırakılma görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hapishane kapılarının açılış anları yer alıyor.

Hapishaneye ilk giren kişilerin kaydettiği anlaşılan görüntülerde, serbest bırakılan mahkumların sevinç ve şok içerisinde ancak bitkin halde oldukları dikkati çekiyor.

Bazı mahkumların yürümekte zorluk çektiği, serbest bırakılanların birbirlerine sarıldıkları görülüyor.

Mahkumlara özgür oldukları ifade edilirken, serbest bırakılanlar, diğer mahkumların bulunduğu alanları tarif ediyor.

Görüntüleri çeken şahsın, kardeşini aradığı anlar da görüntülere yansıyor.

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte başta Saydnaya olmak üzere çok sayıda hapishanede tutulan binlerce kişi serbest bırakılmıştı.

Saydnaya Hapishanesi

Başkent Şam'ın kuzeyinde yer alan Saydnaya Hapishanesi, Suriye'nin en bilinen askeri cezaevlerinden biri olarak öne çıkıyordu.

Özellikle 2011'de başlayan iç savaşın ardından, rejim karşıtı olduğu iddia edilen binlerce kişinin tutulduğu bir merkez haline gelen hapishane, uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarında işkence ve kötü muamele iddialarıyla sıkça gündeme gelmişti.

Uluslararası Af Örgütünün 2017 tarihli raporunda, 2011-2015 yıllarında hapishanede yaklaşık 13 bin kişinin gizli şekilde idam edildiği belirtilmişti.