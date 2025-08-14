Suriye'deki Orman Yangını Türkiye'ye Sıçradı
Suriye'nin Lazkiye kırsalında çıkan orman yangını, Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edilerek yangının kontrol altına alınması için çalışmalara başladı.
YANGIN TÜRKİYE'YE SIÇRADI
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel