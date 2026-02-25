Suriye'deki Hol Kampı'nda ölen yaklaşık 1000 kişinin cenazeleri kimlik tespitini bekliyor

Suriye'nin kuzeydoğusunda, terör örgütü Ypg'nin işgalinden kurtarılan Hol Kampı yakınlarında bulunan yaklaşık 1000 isimsiz mezar kimlik tespitini bekliyor.

ABD'nin 2003'teki işgalinin ardından Irak'tan kaçanların sığındığı Hol Kampı, uzun yıllar terör örgütü Ypg'nin işgalinde kaldı.

Öncesinde Irak'tan gelen ailelere ev sahipliği yapan kamp daha sonra terör örgütü DEAŞ mensuplarının ailelerinin de tutulduğu bir yere dönüştü.

Kötü insani koşulları ile sık sık gündeme gelen Hol Kampı, Suriye'deki iç savaş döneminde 2015'te terör örgütü Ypg'nin işgaline girdi.

Suriye ordusunun geçen ay başlattığı operasyona kadar Ypg'nin işgalinde kalan Hol Kampı, insanlık dışı şartlarıyla uluslararası kamuoyunun gündeminde yer aldı.

Hol Kampı, geçen ay düzenlenen operasyonun ardından YPG işgalinden kurtarılarak Suriye ordusunun kontrolüne geçti ve insanlık dışı şartlar nedeniyle burada kalan ailelerin bir kısmının serbest bırakılması, bir kısmının ise Halep'te bir başka kampa nakledilmesinin ardından kapatıldı.

YPG işgalinin sona ermesinin ardından Hol Kampı çevresinde yer alan bir kabristanda ise 1000'e yakın isimsiz mezar bulunuyor.

Buradaki yaklaşık 1000 kabrin mezar taşında sadece numara ve kişinin ölüm yılı yazıyor. Küçüklü büyüklü farklı ölçülerdeki mezarların yanı başında toplu definler için hazırlanmış çukurlar ise dikkati çekiyor.

Hol Kampı'ndaki kişiler bu mezarlığa gömülmüş

AA muhabirine açıklamada bulunan bölge sakinlerinden Salih Muhammed Hafız, bu mezarlığa Hol Kampı'nda ölen kişilerin cenazelerinin defnedildiğini belirtti.

Hafız, "Kamp sakinleri askeri birlik (YPG mensupları) eşliğinde gelir mezarı kazar ve cenazeyi defnederdi." diyerek Hol Kampı'nın YPG'nin işgalindeyken 2017'de genişletildiğini ve o tarihten sonra da mezarlığın giderek büyüdüğünü dile getirdi.

Hol Kampı

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor.

Terör örgütü YPG, bu kampta terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyordu.

YPG, uzun yıllar bu kampı, yabancı devletler tarafından muhatap alınmak için bir tür diplomasi aracı olarak kullanmıştı.