Skyp:  Suriye'de Htş'ye Bağlı Silahlı Güçler, Tamamı Sivil Olan Alevi Protestoculara Ateş Açtı, En Az 10 Alevi Katledildi

(ANKARA) - Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SKYP), Suriye'de Alevi protestoculara ateş açıldığı ve en az 10 sivilin hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, yaşananların "çatışma ya da güvenlik müdahalesi değil, açık bir katliam" olduğunu belirtti. Açıklamada, "Suriye'de HTŞ'ye bağlı silahlı güçler, tamamı sivil olan Alevi protestoculara ateş açtı, en az 10 Alevi katledildi" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HTŞ'ye bağlı silahlı güçler, tamamı sivil olan Alevi protestoculara ateş açtı. 'İç savaş değil, adil yönetim istiyoruz' diyen, elinde silah değil söz taşıyan insanlar kurşunlandı ve saldırının sonucunda en az 10 Alevi katledildi. Bu bir çatışma değildir. Bu bir güvenlik müdahalesi değildir. Bu, açık ve bilinçli bir katliamdır.

HTŞ; adıyla, ideolojisiyle ve pratiğiyle bir terör örgütüdür. Bugün Suriye'de Alevi halkına yönelen bu saldırı, yalnızca bir mezhebi değil; birlikte yaşama iradesini, halkların eşitlik talebini ve barış isteğini hedef almıştır. Sokakta adalet isteyen sivillere ateş açmak, korkunun, acziyetin ve halktan duyulan dehşetin itirafıdır. Alevi halkı susturulmak, hak talebi bastırılmak istenmekte; mezhepçi ve gerici bir tahakkum, silah zoruyla dayatılmaktadır.

HTŞ'nin işlediği bu suç insanlığa karşı suçtur. Bu katliamın failleri bellidir ve mutlaka hesap vermelidir. Uluslararası kamuoyunun, insan hakları örgütlerinin ve bölgesel güçlerin suskunluğu bu suça ortaklıktır. Suriye'de yaşananlar bir "iç mesele" değildir; halklara karşı yürütülen organize, mezhepçi ve sistematik bir şiddettir.

Bizler, Suriye'de soykırımla yüz yüze kalan Alevi halkının yanındayız. Mezhepçi, gerici ve silahlı zorbalığa karşı halkların eşit, özgür ve adil yaşam mücadelesini savunuyoruz. Katliamların üstü örtülemez. Zulüm aklanamaz, failler gizlenemez. Katillerden hesap sorulana kadar susmayacağız."