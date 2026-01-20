Haberler

Suriye'de YPG/SDG ile varılan mutabakat sonrası açıklanan 4 günlük ateşkes yürürlüğe girdi

Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet ile YPG/SDG arasında yapılan mutabakat doğrultusunda 4 günlük ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu. YPG/SDG, ateşkese tam bağlı olduklarını açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YPG/SDG ile ilan edilen son mutabakat doğrultusunda, Türkiye saatiyle 20.00 itibarıyla tüm askeri operasyon bölgelerinde 4 gün süreyle ateşkesin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Terör örgütü YPG/SDG'den yapılan açıklamada da "Ateşkese tam bağlıyız." ifadeleri kullanılmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA'da yayınlanan açıklamasında, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı aktarılmıştı.

Haberde, Suriye Cumhurbaşkanlığının, terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği bölgelerin tam entegrasyonu için ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerde bulunulması amacıyla örgüte 4 gün süre tanıdığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
