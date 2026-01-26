Haberler

Suriye İçişleri Bakanlığı: "Silahlarını teslim eden SDG unsurlarının kayıtları alınıyor"

Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanlığı, Fırat Nehri'nin doğusunda YPG'den ayrılan unsurlar için Deyrizor'da bir merkez açarak silah teslim alma sürecini başlattı. Bu adım, bölgede istikrar sağlama ve sivil hayata dönüş fırsatı verme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Fırat Nehri'nin doğusunun işgal altında olduğu dönemde terör örgütü YPG'yle "SDG" adı altında hareket eden unsurların silahlarını teslim ederek kayıtlarını yaptırmaya başladığını duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG'den ayrılanlarla ilgili Deyrizor vilayetinde bir merkez açtıkları belirtildi.

Açıklamada, "Deyrizor vilayetindeki İç Güvenlik Komutanlığı, silahlarını güvenlik yetkililerine teslim ettikten sonra Deyrizor vilayetinde tahsis edilen merkezde durumlarının netleştirilmesini isteyen SDG'ye bağlı unsurları kabul etmeye başladı." denildi.

Bu adımın, İçişleri Bakanlığının bölgede istikrarı sağlamlaştırma ve YPG'den ayrılarak sivil hayatlarına dönmek isteyenlere yeni bir fırsat verme çabaları doğrultusunda atıldığı aktarılan açıklamada, "Bu adım ayrıca, silahlarını teslim ederek SDG'den ayrılanların normal hayatlarına dönmeleri adına bir belge alma imkanı da sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı dünkü açıklamasında da YPG'den ayrılanların kaydı için Rakka ve Deyrizor'da birer merkez açıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
