Suriye'den Kürtler için kritik karar! Vatandaşlık başvuruları başladı
Suriye’nin Haseke ilinde, vatandaşlığı bulunmayan Kürt kökenliler için başvuru süreci başlatıldı. 5 farklı merkezde alınacak başvuruların 30 gün süreceği açıklandı. 1962’den bu yana vatandaşlık hakkından mahrum kalan binlerce kişi için atılan adım, ülkede uzun süredir devam eden statü sorununun çözümü açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Suriye’nin Haseke ilinde, uzun yıllardır vatandaşlık hakkından mahrum kalan Kürt kökenli kişiler için başvuru süreci resmen başladı. Kararın, ülkede önemli bir dönüşümün işareti olduğu değerlendiriliyor.
BAŞVURULAR 5 MERKEZDE ALINIYOR
Haseke Medya Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında başvuruların kabul edilmeye başlandığını duyurdu.
6 Nisan itibarıyla Haseke, Kamışlı, Derbesiye, Malikiye ve Cevadiye’deki nüfus müdürlüklerinde başvuru merkezleri hizmete girdi. Başvuruların her gün saat 09.00’dan itibaren alınacağı ve sürecin 30 gün süreceği bildirildi.
KARARNAMEDE “ASLİ UNSUR” VURGUSU
Cumhurbaşkanı Şara’nın 2016 tarihli kararnamesinde, Kürt kökenli Suriyelilerin ülkenin “temel ve asli bir parçası” olduğu vurgulanmıştı. Aynı düzenleme kapsamında Kürtçe ulusal dil olarak tanınırken, vatandaşlığı bulunmayan kişilere de vatandaşlık hakkı verilmesinin önü açıldı.
TARİHİ SORUNUN KÖKENİ 1962’YE DAYANIYOR
Suriye’de 1962’de yapılan özel nüfus sayımında, birçok Kürt kökenli kişi çeşitli nedenlerle resmi kayıtlara giremedi. Maddi imkansızlıklar ve merkeze uzaklık bu durumun başlıca sebepleri arasında yer aldı.
Sonraki yıllarda ise Hafız Esed dönemindeki Araplaştırma politikaları ve bürokratik engeller nedeniyle bu kişiler “kayıt dışı (mektum)” olarak sınıflandırıldı. Bu durum, binlerce kişinin onlarca yıl boyunca vatandaşlık hakkından mahrum kalmasına yol açtı.
YENİ SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Başlatılan başvuru süreci, uzun yıllardır çözüm bekleyen bir sorunun giderilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve kaç kişinin vatandaşlık hakkı kazanacağı ise merak konusu.