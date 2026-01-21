Suriye'de Ateşkes ve Diplomasi Trafiği

(ANKARA) - Suriye'de Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Haseke bölgesinde ilan edilen ateşkesin ardından, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, gece saatlerinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

Şara'nın Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ile yaptığı görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. İki lider, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yaparken, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve diyalog yoluyla bölgesel istikrarın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin önde gelen siyasi partisi KDP'nin lideri Mesud Barzani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Şara ile Barzani arasındaki görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, Şara Kürtlerin ulusal, siyasi ve sivil haklarının güvence altında olduğunu Barzani'ye iletti. Barzani ise Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan son anlaşmaya destek verdiğini belirtti. Taraflar, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Irak Başbakanı Sudani ile yapılan telefon görüşmesinde de kuzeydoğu Suriye'deki güvenlik durumu ele alındı. Taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini vurgularken, Suriye-Irak sınır hattında güvenliğin artırılması ve ortak güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Görüşmede sınır kapılarının ve devlet kurumlarının yeniden etkinleştirilmesinin istikrara katkı sağlayacağı da kaydedildi.

Sudani ayrıca, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu, bunun Irak'ın iç güvenliği ve bölgesel istikrara etkileri ele alındı. Sudani, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgularken, IŞİD mensuplarının cezaevlerinden kaçmasının bölge güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Sorunların çözümünde diyalog vurgusu yapan Sudani, Suriye'deki tüm toplumsal bileşenlerin haklarının güvence altına alınmasının önemine dikkat çekti.

Öte yandan Türkiye cephesinde de Suriye gündemi yoğunluğunu korudu. ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinin yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Şam yönetimi ile SDG arasında dün Haseke için ilan edilen dört günlük ateşkes, taraflara entegrasyon ve güvenlik düzenlemeleri konusunda müzakere alanı açmayı hedefliyor. Ateşkes, Şara ile Abdi arasında yapılan ve olumsuz sonuçlanan Şam görüşmesinin ardından artan çatışmaların durdurulması amacıyla devreye sokuldu.

Suriye devlet ajansı SANA'ya göre, sürecin anlaşmayla sonuçlanması halinde Şam yönetimine bağlı güçler Haseke ve Kamışlı'nın kent merkezlerine girmeyecek, yalnızca çevre bölgelerde konuşlanacak. Aynı çerçevede, Haseke vilayetinin merkezi yönetime entegrasyonuna ilişkin takvim ve ayrıntıların ilerleyen aşamalarda ele alınması öngörülüyor. Öneriye göre ayrıca, Mazlum Abdi'ye Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği görevlerine atanacak isimlerin belirlenmesinde söz hakkı tanınıyor.