Suriye'de Uyuşturucu Deposu Ortaya Çıktı

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin Lazkiye ilindeki limanda bulunan en büyük uyuşturucu depolarından birine ulaşarak, depo ve tırlar dolusu uyuşturucu madde ve gizlendiği eşyaları görüntüledi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen yeni hükümete bağlı genel güvenlik güçleri, Lazkiye'deki limanda captagon adlı uyuşturucu maddenin üretildiği ve sevkiyata hazır şekilde paketlendiği en büyük depolardan birine ulaştı.

AA ekibinin depoda yaptığı çekimde, captagon tipinde uyuşturucu madde ve hapların, oyuncak motosikletlere, kapılara, nargile saplarına ve araç koltuk kılıflarına saklandığı görüldü.

Genel güvenlik güçleri komutanlarından Ebu Reyyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu deposunun devrik lider Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed komutasındaki 4. tümene bağlı olduğunu belirtti.

Reyyan, uyuşturucu maddenin Batı ve Körfez ülkelerine yollanmak üzere paketlenerek hazırlandığını ifade etti.

Rejim, uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etti

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar gelir elde etti.

Mahir Esed'in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkeleri ve dünyaya sevk etti.

İngiliz hükümetinin tahminlerine göre Esed, captagonda küresel üretimin yüzde 80'inden sorumluydu. Küresel captagon ticaretinin yıllık değerinin 10 milyar doları bulduğu, devrilen Esed ailesinin yıllık karının ise 2,4 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.