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Suriye'de 'Umut Şehri' Kuruldu: 1400 Aileye Yeni Yaşam Alanı

Suriye'de 'Umut Şehri' Kuruldu: 1400 Aileye Yeni Yaşam Alanı
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İHH İnsani Yardım Vakfı ve Katar Charity, Suriye'nin Azez bölgesinde Babusselam Mülteci Kampı'nda kalan 1400 aile için 'Umut Şehri' projesini hayata geçirdi. Yeni yerleşim alanında konutlar, okullar, sağlık hizmetleri ve çeşitli sosyal alanlar bulunuyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Katar Charity tarafından Suriye'nin Azez bölgesinde bulunan Tukli köyünde, Babusselam Mülteci Kampı'nda kalan 1400 aile için "Umut Şehri" kuruldu.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, 2011'den bu yana devam eden Suriye'deki iç savaş sebebiyle ülke içinde ve dışında farklı bölgelere göç etmek zorunda kalan çok sayıda kişi, zor şartlar altında ülkenin kuzeyindeki çadır kentlerde hayatlarına devam ediyor.

İç savaşın başlangıcından bu yana Suriye'de insani yardım çalışmalarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, Katar Charity kurumuyla önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Suriye'nin Kuzey Halep bölgesindeki Azez-Soran kasabasına bağlı Tukli köyünde, iç savaş sebebiyle Babusselam Mülteci Kampı'nda kalan 1400 aile için "Umut Şehri" kuruldu.

9 mahalleden oluşan yerleşim alanında, 1200'ü 50 metrekare ve 200'ü 100 metrekare olmak üzere toplamda 1400 konut bulunuyor.

Köyde cami ile kız okulu, erkek okulu, anaokulu ve meslek okulunun yanı sıra, halk eğitim merkezi, spor kompleksi, klinik, çok amaçlı konferans salonu, idare binası, polis merkezi ve 50 dükkandan oluşan bir çarşı da yer alıyor.

Yerleşecek ailelerin tüm ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde 280 dönümlük bir arazi üzerine tasarlanan Umut Şehri'nde elektrik, aydınlatma, temiz ve atık su hizmeti de sağlandı.

İç savaş sebebiyle yıllardır Babusselam Mülteci Kampı'nda zor şartlar altında hayatlarını sürdüren ailelerin Umut Şehri'ne taşınma işlemleri devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, uzun yıllardır zor şartlar altında çadır kamplarda yaşayan ailelerin, Umut Şehri'nde daha iyi imkanlara sahip bir yaşam alanına kavuştuklarını belirtti.

Özellikle kış mevsimi öncesinde projenin tamamlanarak ailelerin taşınmaya başlamasının ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu ifade eden Aydın, "Burada 1400 aile yeni yuvalarına kavuşacak. Umut Şehri, su ve kanalizasyon şebekesi, elektrik altyapısı ve parke yollar gibi tüm temel altyapı ile tamamen donatılmış durumda." açıklamasında bulundu. ???????

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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