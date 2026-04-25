Suriye'de Türkiye ile ortak operasyonda 15 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi

Suriye Narkotikle Mücadele İdaresi'nin, Türkiye ile koordinasyon içerisinde düzenlenen 7 ayrı operasyon sonucunda 15 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirdiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye ile koordinasyon içerisinde, son dönemlerde sınır ötesi uyuşturucu üretimi, kaçakçılığı ve dağıtımı yapan organize suç şebekelerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Narkotikle Mücadele İdaresi tarafından yürütülen 7 ayrı operasyonda 14 milyon 656 bin adet Captagon hapı, 260 kilogram esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan 450 kilogram ham madde ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında aranan 2 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Aynı kaynaklar, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik soruşturmaların sürdüğünü, gözaltına alınanların ise yargıya sevk edileceğini aktardı.