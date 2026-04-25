Suriye'de Türkiye ile ortak operasyonda 15 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi

Suriye Narkotikle Mücadele İdaresi'nin, Türkiye ile koordinasyon içerisinde düzenlenen 7 ayrı operasyon sonucunda 15 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirdiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye ile koordinasyon içerisinde, son dönemlerde sınır ötesi uyuşturucu üretimi, kaçakçılığı ve dağıtımı yapan organize suç şebekelerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Narkotikle Mücadele İdaresi tarafından yürütülen 7 ayrı operasyonda 14 milyon 656 bin adet Captagon hapı, 260 kilogram esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan 450 kilogram ham madde ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında aranan 2 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Aynı kaynaklar, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik soruşturmaların sürdüğünü, gözaltına alınanların ise yargıya sevk edileceğini aktardı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Dünya ateşkes beklerken İran'dan gözdağı geldi: Her zamankinden daha hazırız

Dünya ateşkes beklerken gözdağı geldi: Her zamankinden daha hazırız
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
Milli voleybolcu Hande Baladın ile Formula 1 pilotu Tsunoda'nın arasındaki boy farkı dikkat çekti

Her gören aynı yorumu yapıyor

Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi

Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi
Dünya ateşkes beklerken İran'dan gözdağı geldi: Her zamankinden daha hazırız

Dünya ateşkes beklerken gözdağı geldi: Her zamankinden daha hazırız
Tottenham 2026 yılında ilk kez kazandı

Yanlış duymadınız: 2026 yılında ilk kez kazandılar
Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Altında 5 hafta sonra bir ilk