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Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü

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Suriye'nin Humus kentindeki T4 Askeri Havaalanı yakınlarında mayın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin bölgeye yasa dışı yollarla girdikten sonra patlamada öldükleri belirtildi.

Suriye'nin Humus kentindeki T4 Askeri Havaalanı yakınlarında mayın patlaması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberinde, Humus kentinde saha taraması yapan teknik ekiplerin T4 Askeri Havaalanı yakınlarında 5 kişinin cansız bedenine rastladıkları belirtildi.

Elde edilen ilk verilere göre söz konusu kişilerin birkaç gün önce havaalanı çevresindeki bölgeye yasa dışı yollarla girdikten sonra bir mayının patlaması sonucu öldüklerine işaret edilen haberde, ölenlerin kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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