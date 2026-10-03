Suriye'de Şam kırsalında ailevi husumet iddiasıyla saldırıda 3 kişi öldü, 4 yaralandı

Suriye'de Şam kırsalında ailevi husumet iddiasıyla saldırıda 3 kişi öldü, 4 yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye'nin Şam kırsalındaki Ras el-Maarra beldesinde bir aracın hedef olduğu silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ailevi husumetten kaynaklandığı belirtilen saldırı sonrası güvenlik güçlerinin bölgede önlemleri artırdığı ve soruşturma başlattığı aktarıldı.
Suriye'nin Şam kırsalındaki Ras el-Maarra beldesinde ailevi husumetten kaynaklandığı belirtilen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Suriye resmi televizyonu el-İhbariye'nin haberine göre, Ras el-Maarra beldesinde bir araç silahlı saldırının hedefi oldu.
İlk belirlemelere göre saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.
Güvenlik güçlerinin bölgede önlemleri artırdığı ve olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.
Saldırının ailevi bir husumet nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edildi.
Kaynak: AA