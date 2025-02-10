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Suriye yönetimi, Rus askerlerinin Tartus üssüne girişine izin vermedi

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Suriye Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait roket yüklü konvoyun Tartus ilindeki üsse girişine izin vermedi. Hımeymim Hava Üssü'nden çıkan konvoy, 8 saat süren beklemenin ardından geri döndü.

Suriye Savunma Bakanlığı, Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesindeki Hımeymim Hava Üssü'nden hareket eden Rus konvoyunun, Tartus ilindeki üsse girişine izin vermedi.

30 ARAÇLIK KONVOY 8 SAAT BEKLETİLDİ

İçinde roketlerin bulunduğu 30 araçtan oluşan Rus konvoyu sabah saatlerinde Hımeymim Hava Üssü'nden hareket ederek Tartus'a doğru yola çıktı. Rus konvoyu, yeni hükümetin Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri güçler tarafından Tartus girişindeki yol kontrol noktasında 8 saat kadar bekletildi.

ÜSSE GERİ DÖNDÜ

Konvoy, saatlerce süren bekleyiş sonrası kente giremeden yerel saatle 17.00 civarında Ceble ilçesindeki Hımeymim üssüne geri döndü. Bu gelişme, Suriye'deki askeri ve siyasi dengelerdeki gerginliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

2015'TEN BU YANA RUS ORDUSUNUN KONTROLÜNDE

Rusya, 27 Aralık 2024'te muhaliflerin başlattığı operasyon sonrasında Suriye illerindeki askeri varlığını Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssüne çekmişti. Rus ordusu, devrik Esad rejimi ile Ağustos 2015'te varılan anlaşma gereği üssü kullanmaya başlamış ve bir yıl sonra da üssü genişletmeye başlamıştı.

Suriye yönetimi, Rus askerlerinin Tartus üssüne girişine izin vermedi
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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