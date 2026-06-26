Haberler

Fırat Kalkanı Bölgesi'nde rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin şehit oldu

Fırat Kalkanı Bölgesi'nde rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin şehit oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin (48), tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Evli ve 3 çocuk babası olan Şahin'in cenazesi memleketi Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

SURİYE'de, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanıp şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin (48), memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 24 Haziran'da rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, sağlık görevlileri tarafından helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Ancak Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli ve 3 çocuk babası şehit Şahin'in cenazesi, hava yoluyla memleketi Mut ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi, Tekeli Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alındıktan sonra tören için Laal Paşa Camisi'ne götürüldü. Burada törene; ailesi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Vali Atilla Toros, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Mut Yeni Belediye Mezarlığı içerisinde yer alan şehitlikte toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine 'yüz tanıma sistemi' damga vuracak

Kritik sistem devreye alındı, şüphelilere anında müdahale edilecek
Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu

Oto elektrik ustasının acı sonu! Ameliyat detayı dikkat çekti
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...

Maç sonu söyledikleri dikkat çekti
Çanakkale açıklarında 'şeytan vatozu' kamerada! Gören gözlerine inanamadı

Çanakkale açıklarında "şeytan" sürprizi! Gören gözlerine inanamadı