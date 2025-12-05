Haberler

Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma
Suriye'de Deyr Hafer'de terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye kolu SDG ile Suriye ordusu arasında çatışma yaşandı. SDG'nin güvenlik güçlerine ateş açmasına karşılık İHA'larla karşılık verildiği ifade edildi.

  • Suriye'nin Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafer bölgesinde terör örgütü PKK/YPG ile Suriye ordusu arasında çatışma yaşandı.
  • PKK/YPG, Suriye ordusu birliklerine keskin nişancılarla ateş açtı.
  • Suriye ordusu, terör örgütünün saldırılarına uzun namlulu silahlar ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdi.

Suriye'de, Halep'in doğusunda yer alan Deyr Hafer bölgesinde terör örgütü PKK/ Ypg ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyr Hafer'de konuşlu Suriye ordusu birliklerine keskin nişancılarla ateş açtı. Suriye ordusu da terör örgütünün saldırılarına uzun namlulu silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) karşılık verdi. Resmi kaynaklardan çatışmayla ilgili henüz bilgi aktarılmadı.

YPG'NİN SALDIRILARININ SAYISI ARTTI

Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği bölgelerden Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelere sık sık saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
