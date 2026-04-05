Suriye'de Hristiyanlar, Batı takvimine göre Paskalya Bayramı'nı kutladı

Suriye'de Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Şam, Halep, Lazkiye ve Humus'taki kiliselerde düzenlenen ayinler, toplumsal dayanışmayı pekiştirme mesajları taşıdı. Halep Melkit Rum Katolik Metropoliti George Masri, bayramın insanların bir araya gelmesi ve zorlukları unutturması gerektiğini vurguladı.

Suriye'deki kiliselerde, Batı takvimine göre Hristiyanların kutsal Paskalya Bayramı dolayısıyla ayinler düzenlendi.

Başkent Şam'ın yanı sıra Lazkiye, Halep ve Humus'ta özel ayinlerle bayram coşkusu yaşandı.

Şam'daki kutlamaların merkezini, Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı Bab Tuma ve Bab Şarki semtleri oluştururken, Halep'te ayinler Tilel Mahallesi'ndeki Ferhat Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Ayine katılanlara Paskalya çikolataları ikram edilirken, kiliselere bağlı izci ekipleri bando eşliğinde sokaklarda yürüyüş düzenledi.

"Bu bayram insanları bir araya getirir, yaşanan zorlukları unutturur"

Halep Melkit Rum Katolik Metropoliti George Masri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın tüm insanlara ait olduğunu, sevinç ve barış mesajları verdiğini dile getirdi.

Masri, toplumsal birlikteliğin önemine dikkati çekerek, "Bu dönemde Anneler Günü'nü, Öğretmenler Günü'nü, Müslümanların, Kürtlerin ve Hristiyanların bayramlarını birlikte kutladık." dedi.

Paskalya'nın insanlar arasında sevgi ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayan Masri, "Bu bayram insanları bir araya getirir, birlikte sevinmeyi sağlar ve yaşanan zorlukları unutturur." diye konuştu.

"Suriye her zaman zengin toplumsal çeşitliliğin bir modeli olmuştur"

Halep'te bir sivil toplum kuruluşu üyesi aktivist Cemil Avaca ise dini bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Suriye'nin tarih boyunca zengin bir toplumsal çeşitliliğe sahip olduğuna işaret eden Avaca, şöyle konuştu:

"Suriye her zaman zengin toplumsal çeşitliliğin bir modeli olmuştur. Dini bayramlar, toplumun farklı kesimleri arasındaki bağları güçlendirmek ve ortak yaşam kültürünü pekiştirmek için önemli bir fırsattır. Toplumsal dayanışma, istikrarlı bir geleceğin temelini oluşturur."

Ayin için kiliseye gelen Doktor Şadi Şekr ise Paskalya'nın Hristiyan inancı açısından büyük anlam taşıdığını, ölüm ve acının ardından umut, sevinç ve dirilişin simgesi olduğunu vurguladı.

Geçmişteki zorlu savaş koşullarına rağmen benzer bir umudun gerçek hayatta da yeşermesi temennisinde bulunan Şekr, "Zor şartların ardından da bir diriliş olacaktır; umut, sevinç, yeni bir ışık ve yeni bir aydınlık gelecektir." şeklinde konuştu.

Ülkede barış, güvenlik, kardeşlik ve sevginin hakim olmasını dileyen Şekr, Paskalya vesilesiyle tüm Suriye için huzur ve emniyet temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
