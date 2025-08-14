Suriye'de Orman Yangınları Yayılmaya Devam Ediyor

Suriye'nin Lazkiye, Tartus ve Hama illerinde başlayan orman yangınları aşırı sıcaklarla birlikte etkisini artırarak yayılmaya devam ediyor. Yangınlar Türkiye sınırına da sıçradı, Türk ekipleri müdahalede bulunuyor.

Suriye'nin Lazkiye, Tartus ve Hama illerinde başlayan orman yangınları yayılmaya devam ediyor.

Suriye devlet televizyonunun haberine göre, aşırı sıcaklar nedeniyle 3 gün önce Lazkiye, Tartus ve Hama'da başlayan yangınlar yayılarak sürüyor.

Hama'nın Gab Ovası'ndaki Tahuna, İnnab, Krum, Fakro, Tımmaze köylerinde yangın etkisini sürdürürken, Lazkiye'nin Keseb ilçesinde de yeni yangınlar çıktı.

Suriye Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, Lazkiye ve Hama'da çıkan yangınlara Suriye ordusunun desteğiyle 11 ayrı noktada müdahale edildiği bildirildi.

Lazkiye'de başlayan yangın Türkiye tarafına sıçradı

Keseb'in Nebeyin köyünde etkili olan yangının, Türkiye'de Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alana sıçradığı belirtildi.

Yayladağı sınır hattında etkili olan yangını söndürmek için Türk ekiplerinin aralıksız müdahalesi sürüyor.

Türkiye ve Suriye'de çıkan orman yangınlarda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
