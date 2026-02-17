Suriye'de mayın temizleme sırasındaki patlamada AA muhabiri dahil 3 kişi yaralandı

Suriye ordusunun mayın temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada haber çalışması için bölgede bulunan Anadolu Ajansı serbest habercisi Şevket Akça'nın da aralarında olduğu 3 kişi yaralandı.

Suriye ordusunun Lazkiye ili kırsalında mayın temizleme çalışmaları sırasında patlama meydana geldi.

Patlama sonucu AA serbest habercisi Akça'nın yanı sıra Suriye resmi ajansı SANA muhabiri Hasan Haşim ve bir asker yaralandı.

Şarapnel ve taş parçalarının isabet etmesi sonucu başından yaralanan Akça ve diğer yaralılar yakındaki bir hastanede tedavi altına alındı.

Akça ve Haşim'in hayati tehlikesi bulunmazken durumu ağır olan Suriye askerinin ise bir bacağı ampute edildi.