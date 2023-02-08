- Suriye'de küçük çocuk enkazdan 30 saat sonra sağ olarak çıkarıldı Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma yol açan depremde, Halep'in batısındaki Atarib'te enkaz altında kalan küçük bir çocuk, 30 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

- Suriye'de küçük çocuk enkazdan 30 saat sonra sağ olarak çıkarıldı

HALEP - Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma yol açan depremde, Halep'in batısındaki Atarib'te enkaz altında kalan küçük bir çocuk, 30 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilin yanı sıra Suriye'de de yıkıma neden olan depremlerin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Suriye'de sivil savunma ekipleri, Halep'in batısındaki Atarib'te enkaz altından bir çocuğu 30 saat sonra canlı olarak çıkardı. Ambulansa taşınan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremler, Suriye'nin Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilmişti. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremlerde en az 812 kişinin hayatını kaybettiği, bin 449 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.