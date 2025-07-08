Suriye'de Kayıp Çocuklar için Komite Kuruldu

Suriye'de, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen çocuklar ile yetimhanelerde bulunan kimliği belirsiz çocukların akıbetini ortaya çıkarmak amacıyla komite kuruldu.

Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Komite Sözcüsü Ragda Zeydan, yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Zeydan, devrik Esed rejimi döneminde Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı görevini yürüten iki ismin çeşitli yasal ihlaller nedeniyle Suriye'de yeni hükümet döneminde tutuklandığını belirterek, "Bu kişilerin söz konusu ihlallere karıştığını gösteren delillere sahibiz." dedi.

Yetimhanelerde bulunan bazı çocukların kimliklerinin tespiti için DNA analizlerinin gündemde olduğunu ve komitenin şu anda saha araştırması ile bilgi toplama sürecinde bulunduğunu ifade eden Zeydan, "Devrik rejimin bıraktığı en büyük engellerden biri, kayıp çocuklara ilişkin resmi belge ve bilgi eksikliğidir." diye konuştu.

Komitenin, kayıp çocuklar dosyası kapsamında çalışmalarını sürdüreceğini dile getiren Zeydan, tüm çocukların kimliğinin belirlenmesi ve akıbetlerinin ortaya çıkarılması için çalışacaklarını ifade etti.

Devrik Esed rejiminin hapishanelerde tuttuğu kişilerin zorla alıkonulan ve kaybolan yakınlarının durumunu araştırmak üzere de bir komite oluşturulduğu açıklandı.