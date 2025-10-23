Haberler

Suriye'de Halk Meclisi Seçimleri Yapıldı

Güncelleme:
Suriye'nin Haseke ve Rakka illerinde yapılan halk meclisi seçimlerinde Abdullah el-Abdullah, Saed el-Şüveyş ve Halil el-Kano'nun kazandığı bildirildi. Seçim sonuçları itiraz gelmediği için akşam saatlerinde açıklandı.

Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ile Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçelerinde halk meclisi seçimlerinin yapıldığı bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Rasulayn ilçesinde Abdullah el-Abdullah, Tel Abyad ilçesinde ise Saed el-Şüveyş ve Halil el-Kano, seçimleri kazandı.

Yüksek Seçim Komitesi kaynaklarına göre, sabah saatlerinde iki ilçede yapılan seçimlerde seçmen heyeti üyelerinden herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine, sonuçlar akşam saatlerinde açıklandı.

2011 nüfus verilerine göre, illeri temsil edecek toplam 210 milletvekili adayından 140'ının alt komisyonlar tarafından seçilmesi planlanırken, kalan 70 milletvekili ise Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Süveyda, Haseke ve Rakka illeri ile Halep'in Aynularap (Kobani) ilçesindeki seçimler ise siyasi uzlaşı sağlandıktan sonra yapılacak.

Suriye'de Süveyda, Haseke, Rakka illeri ile Halep'in Aynularap ilçesi dışında, 5 Ekim 2025 tarihinde halk meclisi seçimleri gerçekleştirilmiş ve 119 milletvekili seçilmişti. Ancak Rakka'nın Tel Abyad ilçesinde ve Haseke'nin Rasulayn ilçesinde 5 Ekim'de yapılması planlanan seçimler 23 Ekim'e ertelenmişti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
