Suriye'de Deyrizorlu gençler, çizdikleri grafitilerle kentteki Baas rejiminin izlerini siliyor

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor ilindeki gençler, grafiti çalışmalarıyla kent merkezinin sokaklarını çöken Baas rejiminin izlerinden temizliyor.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından el değiştiren Deyrizor kent merkezindeki gençler, yaşadıkları sevinci grafiti çalışmalarıyla yansıttı.

Kent merkezinde bir araya gelen çoğu üniversiteli gençler, duvarlara sıra dışı renklerle özgürlüğü ve barışı simgeleyen çizimler yaptı.

Devrim simgelerini ve rejim saldırısında ölenleri resmettiler

Gençler, duvarlara rejimin çöküşü ve yeni Suriye bayraklarının yanı sıra rejim güçlerinin işkencesiyle hayatını kaybeden Suriyeli aktivist Mazen Hamada ile rejimin saldırısında yaşamını yitiren Suriyeli eski milli futbolcu Abdülbaset es-Sarut'un portresini de resmetti.

Çizim yapan gençlerden Muhammed El-Yunus, AA muhabirine, 9 kişiyle başladıkları çalışmayı halihazırda 32 kişiyle sürdürdüklerini söyledi.

Yunus, "Arkadaşlarla çizimlerimizin konusunu konuştuktan sonra çalışmamızda devrim simgelerini seçmeye karar verdik. Bu simgeler barış ve özgürlüğü temsil ediyor. Çalışmada ayrıca iki şehidimizi seçtik. Biri Hamada, diğeri de Abdülbaset es-Sarut. Sıra dışı renkler tercih ettik." dedi.

Yunus, bu çalışmada halktan da destek gördüklerini kaydetti.

Vesen Casim de arkadaşlarıyla gönüllü başlattıkları bu çalışmada özgürlük, yeni bayrak ve barışa atıfta bulunduklarını belirtti.

Casim, "Şehitlerimiz, Allah rahmet eylesin, bizim için özgürlüğün simgeleri. Anılarını yaşatmak istedik." diye konuştu.