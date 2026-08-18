Suriye'de Devrik Rejim Tümgenerali Gözaltına Alındı

Suriye İç Güvenlik Güçleri, devrik rejimin tümgenerali Süheyl Nedim Abbas'ı çeşitli illerde Suriyelilere yönelik askeri operasyonlara katıldığı ve ihlallerde bulunduğu??????? gerekçesiyle gözaltına aldı.

İç Güvenlik Güçleri tarafından Telegram kanalından yapılan açıklamada, gözaltına alınan Abbas'ın 2018'de Süveyda'daki Telul es-Safa operasyonuna saldırı grubunun komutanı olarak katıldığının belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Abbas'ın Dera, Humus ve İdlib'deki askeri operasyonlara da katıldığı, bu operasyonların bazılarında ateş açılması, top ve roketatarların kullanılması yönünde emir verdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Nerede ve ne zaman gözaltına alındığına dair bilgi verilmeyen açıklamada, Abbas'ın, hakkında yasal işlemlerin tamamlanması için yetkili yargı makamlarına sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA