Suriye İçişleri Bakanlığı, son bir yılda 620 terör örgütü DAEŞ üyesinin yakalandığını açıkladı

Suriye İçişleri Bakanlığı, son bir yılda yürütülen operasyonlarda 620 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını ve 33 terör hücresinin çökertildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığının Telegram sayfasından yayımlanan yıllık faaliyet raporuna göre, İçişleri Bakanlığı ile İstihbarat Teşkilatı iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ülke genelinde DAEŞ terör örgütüne mensup 620 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında örgütün sözde Humus ve Şam valilerinin bulunduğu, örgüte ait 33 terör hücresinin çökertildiği kaydedildi.

Devrik rejime ait hücreler çökertildi

Raporda, devrik Esed rejim unsurlarına bağlı hücrelerin çökertilerek ülke istikrarını hedef alan sabotaj planlarının engellendiği belirtildi.

Raporda, savaş suçlarına karıştığı ve Beşşar Esed ile doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Suriye İçişleri Bakanlığının raporunda, Esed rejiminin devrilmesinin ardından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan operasyonlarda, başkent Şam, Humus ve Lazkiye illerinde 14 üretim tesisi ve depoya baskın düzenlendiği aktarıldı.

Operasyonda, büyük miktarda hammadde ve işlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildiğine dikkat çekilen raporda, "Yurt dışına ihraç edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 122 ton üretime hazır ham madde, 365 milyon captagon hapı, 4 ton esrar, 13 ton uyuşturucu nitelikli ilaç, 3 ton marihuana, ve 2 ton kokain ele geçirildi." bilgisi paylaşıldı.