Suriye'de Beşşar Esed Rejiminde 3 Üst Rütbeli Pilot Yakalandı
Suriye'nin başkenti Şam'da, devrik Esed rejimine bağlı askeri havalimanı sorumlusu 3 üst rütbeli pilot güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan pilotlar, devrik rejim döneminde çeşitli askeri havalimanlarının sorumlusuydu.
Suriye'nin başkenti Şam'da, halka yönelik katliamlarla anılan devrik Beşşar Esed rejimine bağlı askeri havalimanı sorumlusu 3 üst rütbeli pilotun, güvenlik güçlerince yakalandığı bildirildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Şam kırsalında Tümgeneral Fayez Hüseyin İbrahim, Tuğgeneral Halit Muhammed el-Ali ve Tuğgeneral Abdülcebbar Halabiyye isimli pilotlar yakalandı.
Güvenlik güçlerince yakalanan pilotların, devrik rejim döneminde Dumayr, Sin ve Halhale askeri havalimanlarının sorumlusu oldukları biliniyor.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel