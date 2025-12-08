Haberler

Meydanlara akın ettiler! Suriye'de 1. yıl coşkusu

Meydanlara akın ettiler! Suriye'de 1. yıl coşkusu
Suriye'nin çeşitli illerinde, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünde halk meydanlara çıkarak coşkuyla kutlamalar gerçekleştirdi. Şam, Halep, İdlib, Hama, Humus ve Lazkiye'de yapılan etkinliklerde araç konvoyları ve havai fişek gösterileri göz doldurdu. Başkent Şam'da ise binlerce kişi, Emevi Meydanı'na akın etti.

Suriye'nin farklı illerinde milyonlarca kişi, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü meydanlarda coşku ile kutladı.

Suriye'de 14 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejiminin devrilmesinin 1'inci yıl dönümünde Hürriyet Günü coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

SURİYELİLER EMEVİ MEYDANI'NA AKIN ETTİ

Suriye'nin dört bir yanında dün başlayan kutlamalar, bugün askeri geçit törenleri ile devam etti. Başkent Şam'da ise binlerce kişi, Emevi Meydanı'na akın etti. Meydanda havai fişek gösterileri ve konserler düzenlendi. Suriyeliler, şarkılar söyleyerek dans etti. Meydan üzerinde ayrıca paramotorla gösteri düzenlendi.

ABDULBASİT SARUT'UN FOTOĞRAFI ASILDI

Duygusal anların da yaşandığı kutlamada, Milli Kütüphane binasına Suriye devriminin sembol isimlerinden biri olan ve "Devrimin Bülbülü" olarak tanınan, 2019 yılında İdlib kırsalında hayatını kaybeden Abdülbasit Sarut'un dev fotoğrafı yansıtıldı. Sarut'un fotoğrafının yansıtılmasıyla birlikte meydandaki binlerce kişi, hep bir ağızdan onun şarkılarını söyleyerek sloganlar attı.

ŞARA'NIN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAYINLANDI

Meydanda kurulan dev ekranlarda, ayrıca Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın ulusa sesleniş konuşması yayınlandı. Konuşma halkın destek tezahüratlarıyla karşılanırken, meydanda sık sık Gazze'ye destek sloganları atıldı. Güvenlik güçleri, olumsuz bir durum yaşanmaması için meydanda sıkı güvenlik önlemleri uyguladı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
