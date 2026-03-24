Suriye'nin Rakka vilayetinde aşırı yağışlar nedeniyle nehrin taşması sonucu araziler su altında kaldı
Rakka vilayetindeki Balikh Nehri'nin taşması sonucu, binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Çiftçiler, aşırı yağışlar nedeniyle yetkililerden yardım bekliyor.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, son günlerde etkili olan aşırı yağışlar, bölgedeki Balikh Nehri'nde taşkına neden oldu.
Taşkın sonucu nehir yatağının yakınlarında bulunan binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.
Aşırı yağışlardan zarar gören çiftçiler, yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.
Ülkede son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle başta zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplar olmak üzere bazı yerleşim alanları ve binlerce dönümlük tarım arazileri zarar gördü.