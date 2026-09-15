Suriye'de akaryakıt zammı protestosu
HASEKE, 15 Eylül (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetine bağlı Tal Tamr kenti yakınlarında kayalar ve diğer engellerin arkasında mahsur kalan araçlar, 14 Eylül 2026. Yerel halk, Suriye'de akaryakıt fiyatlarındaki artışları protesto etmek amacıyla yolu kapattı.
HASEKE, 15 Eylül (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetine bağlı Tal Tamr kenti yakınlarında kayalar ve diğer engellerin arkasında mahsur kalan araçlar, 14 Eylül 2026.
Yerel halk, Suriye'de akaryakıt fiyatlarındaki artışları protesto etmek amacıyla yolu kapattı.
Kaynak: Xinhua