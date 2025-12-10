Haberler

Suriye'nin Dera ilinde 46 adet tanksavar füzesi ele geçirildi

Suriye'nin Dera ilinde 46 adet tanksavar füzesi ele geçirildi
Güncelleme:
Suriye güvenlik güçleri, Dera ilinde düzenledikleri baskında 46 adet tanksavar füzesi ele geçirdi. Ayrıca, Lübnan'dan ülkeye sokulmak istenen 400 bin captagon uyuşturucu hap da bulundu.

Suriye güvenlik güçlerinin ülkenin güneyindeki Dera ilinde 46 adet tanksavar füzesi ele geçirdiği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, İç Güvenlik Güçleri, Dera'nın doğu kırsalında bir depoya baskın düzenledi.

Baskında, 42 adet Malyutka ve 4 adet Metis tipi olmak üzere toplam 46 tanksavar füzesi ele geçirildi.

Öte yandan, Suriye İçişleri Bakanlığı sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'dan Suriye'ye sokulmak istenen 400 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
title