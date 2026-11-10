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Suriye'de 440 kilometrelik yolda mayın ve savaş kalıntısı taraması başladı

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Suriye'de yaklaşık 440 kilometrelik Şam-Tedmur-Deyrizor kara yolunda patlamamış mayın ve savaş kalıntılarının temizlenmesi için tarama başlatıldı. Suriye Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanlığı bünyesindeki ekipler güzergahın tamamını taramayı hedefliyor.

Suriye'de, yaklaşık 440 kilometre uzunluğundaki Şam-Tedmur- Deyrizor kara yolunda patlamamış mayın ve savaş kalıntılarının temizlenmesi amacıyla tarama çalışmaları başlatıldı.

Suriye Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, Şam-Tedmur-Deyrizor kara yolunun her iki yönünde patlamamış mayın ve savaş kalıntılarının tespit edilerek temizlenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yaklaşık 440 kilometrelik güzergahın tamamının taranmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Bakanlık bünyesinde oluşturulan, bakanlık personeli ve çeşitli illerdeki müdürlüklerden seçilen uzmanların yer aldığı teknik tarama ve savaş kalıntılarını temizleme ekipleri çalışmaları yürütüyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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