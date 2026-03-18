Suriye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla tören düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Türk Büyükelçilik yetkilileri ve personelin katıldığı program, Şam'daki Emevi Camii haziresinde bulunan, Türk Hava Şehitliğinde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Özgür Şahin, Çanakkale Zaferi'nin tarihin akışını değiştiren, akıl ve inancın teknik imkanlara üstün geldiği büyük bir zafer olduğunu ifade etti.

Çanakkale'de verilen mücadelenin yalnızca bir coğrafyanın savunulması değil aynı zamanda bir milletin onurunun, bağımsızlığının ve geleceğinin korunması anlamına geldiğini vurgulayan Şahin, bu ruhun daha sonra başlayan Milli Mücadele'nin de temelini oluşturduğunu kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri yetenekleri ve liderliğinin de Çanakkale'de ön plana çıktığını belirten Şahin, burada yazılan destanın milletin fedakarlık ruhunu ve bağımsızlık iradesini en güçlü şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

Şahin, anma programının, Şam'daki tarihi Emevi Camii çevresinde ve Selahaddin Eyyubi Türbesi yakınındaki Türk Hava Şehitliği'nde gerçekleştirilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Çanakkale Savaşı'na o dönem Şam, Halep ve Hama'dan gelen gençlerin de katıldığını hatırlatan Şahin, bu kişilerin Anadolu'daki askerlerle omuz omuza çarpıştığını ve aynı siperde şehit düştüğünü ifade etti.