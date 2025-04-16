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Suriye'de 14 Bin 646 Öğretmenin İadesi

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Suriye İdari Kalkınma Bakanlığı, Beşşar Esed rejimi döneminde görevden uzaklaştırılan 14 bin 646 öğretmenin işlerine iade edildiğini açıkladı. Açıklamada, bu öğretmenlerin daha önce 'Suriye devrimine destek verdikleri' gerekçesiyle işten çıkarıldıkları belirtildi.

Suriye İdari Kalkınma Bakanlığı, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde görevinden uzaklaştırılan 14 bin 646 öğretmenin işlerine iade edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi döneminde meslekten uzaklaştırılan eğitim-öğretim personelinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki görevlerine dönebileceği belirtildi.

Açıklamada, kararın yeni idari düzenlemeler kapsamında alındığı ifade edilerek, söz konusu 14 bin 646 kişinin daha önce "Suriye devrimine destek verdikleri" gerekçesiyle devrik Esed rejimi tarafından görevlerinden alındığına dikkati çekildi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan halk ayaklanması sonrasında binlerce kamu çalışanı, siyasi gerekçelerle ya da rejim karşıtı tutumları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

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Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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