Suriye'de 1 Milyon Captagon Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi, Ürdün sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'nda düzenledikleri operasyonda 1 milyon captagon hap ele geçirdiklerini açıkladı. Operasyonda şoför gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi İlişkiler Sorumlusu Enver Abdülhey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saha ekiplerinin, Nasib Sınır Kapısı'nda operasyon düzenlediğini söyledi.

Abdülhey, teknik takip ve saha çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyonda, gazlı içecek kolileri taşıyan bir araçta arama yapıldığını belirtti.

İçecek kutularına gizlenmiş 1 milyon captagon hapın ele geçirildiğini kaydeden Abdülhey, şoförün gözaltına alındığını ifade etti.

Uyuşturucu maddelerin Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a kaçırılmak istendiğini aktaran Abdülhey, ülke topraklarının komşu ülkelere bu tür maddelerin geçiş güzergahı olmasına izin verilmeyeceğini vurgulayarak, "Bu kapsamda çabalarımız ve çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
