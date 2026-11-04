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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suudi Arabistan'a ikili ilişkiler ve anlaşmalar için gitti

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ikili ilişkileri görüşmek ve bir dizi anlaşma imzalamak amacıyla Suudi Arabistan'a gitti. Şara'nın Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinde farklı sektörlerde çok sayıda anlaşma imzalanması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ikili ilişkileri görüşmek ve bir dizi anlaşma imzalamak amacıyla Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan haberde ziyarete ilişkin bilgi verildi.

Haberde Cumhurbaşkanı Şara'nın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la ikili ilişkileri görüşeceği belirtildi.

Şara ile Bin Selman'ın görüşmesi kapsamında, iki ülke arasında farklı sektörlerde çok sayıda anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ekim ayında da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş, Veliaht Prens Bin Selman'la bir araya gelmişti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılım için görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Kaynak: AA
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