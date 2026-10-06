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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Riyad'da bin Selman ile görüştü, Bakan Şeybani de katıldı

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu; resmi makamlardan gündeme ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ŞAM (AA) — Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman Riyad'da görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

Resmi makamlardan görüşmenin gündemine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Suriye Cumhurbaşkanı, 2 Şubat 2025'te ilk resmi yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA
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