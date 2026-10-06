Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Riyad'da bin Selman ile görüştü, Bakan Şeybani de katıldı

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ŞAM (AA) — Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman Riyad'da görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

Resmi makamlardan görüşmenin gündemine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Suriye Cumhurbaşkanı, 2 Şubat 2025'te ilk resmi yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA