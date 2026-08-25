Şara ve Abdi Şam'da görüştü: SDG entegrasyonu masada
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mazlum Abdi ve heyetini Şam'da kabul etti. Görüşmede devlet kurumlarına entegrasyon ve güvenlik adımları ele alındı. Abdi daha önce SDG'nin feshedildiğini ve orduya tam entegrasyon sağlandığını duyurmuştu.
(ŞAM) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mazlum Abdi ve beraberindeki heyeti Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede, Suriye devlet kurumlarına entegrasyonla bağlantılı başlıklar ve önümüzdeki döneme ilişkin adımlar ele alındı.
Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmeye Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Şeybani ile Deyrizor Valisi Ziyad el-Ayiş de katıldı.
Görüşmede, devlet kurumları bünyesinde entegrasyonla ilgili bir dizi dosya değerlendirildi.
Tarafların ayrıca devletin sahadaki varlığını güçlendirecek, güvenlik ve istikrarı destekleyecek önümüzdeki dönem adımlarını ele aldığı belirtildi.
ABDİ, SDG'NİN FESHEDİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi, Suriye'nin başkenti Şam'daki Halk Sarayı'nda bugün düzenlediği basın toplantısında, SDG'nin "bağımsız bir askeri güç" olarak varlığına son verildiğini ve Suriye ordusuna tam entegrasyonun sağlandığını açıklamıştı.