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Türkiye-Suriye Enerji İşbirliği Görüşmesi

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve heyetini kabul etti. Görüşmede enerji sektöründe işbirliği güçlendirme yolları ele alındı; ayrıca fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda yapılan görüşmeye, Suriye Enerji Bakanı Muhammed el Beşir de katıldı.

Görüşmede iki ülke arasında enerji sektöründe işbirliği ve ortaklığı güçlendirme yolları ele alındı.

Taraflar, enerji sektörünün geliştirilmesine ve istikrarının desteklenmesine katkı sağlayacak adımların atılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye ile Suriye arasında bugün madencilik alanında stratejik ortaklık geliştirilmesine yönelik "Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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