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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Suriye-İrak Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti

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Suriye Cumhurbaşkanlığı, Ahmed Şara'nın ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul ettiğini açıkladı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Şeybani de katıldı; Suriye ve bölgedeki gelişmeler ile işbirliği ve güvenlik-istikrar adımları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığınca yapılan açıklamaya göre, Şara ile Barrack'ın görüşmesine Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Görüşmede, Suriye ve bölgedeki son gelişmeler ile ortak ilgi alanına giren bir dizi konuda işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı.

İki tarafın çıkarlarına hizmet edecek ve güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak adımlar değerlendirildi.

Kaynak: AA
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