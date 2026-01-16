Sdg, Şara'nın Sözlerinin "Savaş İlanı" Niteliğinde Olduğunu Öne Sürdü

(ANKARA) - Suriye'nin kuzeydoğusundaki fiili yönetimin Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Mart anlaşmasının uygulanmamasından SDG'yi sorumlu tutmasına ilişkin açıklamalarına yanıt vererek, Şara'nın ifadelerinin "Kürtlere karşı savaş ilanı anlamına geldiğini" öne sürdü. Ahmed, Suriye'nin iç savaşa sürüklenmemesi için Arap ülkelerine yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki fiili yönetimin Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed, Şara'nın açıklamalarının "Kürtlere karşı savaş ilanı anlamına geldiğini" söyledi. Ahmed, dün düzenlediği basın toplantısında, SDG'nin Mart 2025 anlaşmasını uygulamadığı yönünde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Suriye medyasında yer alan ifadelerine değinerek "Hükümetin, anlaşmayı uygulamadığımız yönündeki iddiası doğru değil. Uluslararası taraflar da bunu biliyor" dedi.

SDG'nin Suriye Ordusu'na entegrasyonu konusuna da değinen Ahmed, "Ülke genelinde hükümetle siyasi çözümlere ulaşıldığında, Suriye Demokratik Güçleri'nin varlığına gerek kalmayacaktır" ifadelerini kullandı. Ahmed ayrıca, "SDG savaş istemiyor; hedefimiz barış ve Kürtlerin haklarının güvence altına alınmasıdır" dedi ve şu anda Suriye hükümetiyle herhangi bir temasın bulunmadığını söyledi.

Ahmed, "Onun ifadeleri Kürtlere karşı bir savaş ilanı anlamına geliyor" dedi. Ahmed, açıklamasını Arap ülkelerine "Suriye'nin bir iç savaşa sürüklenmesini önlemek için yardımcı olmaları" çağrısıyla tamamladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara önceki gün bir röportajda SDG lideri Mazlum Abdi ile imzaladığı 10 Mart anlaşmasının, federalizme yer vermeyen, birleşik bir Suriye öngördüğünü, Mart anlaşmasına uyulmamasının sorumluluğunun "SDG'nin sahasında" olduğunu söylediği aktarıldı. Şara, "Suriye seyirci kalmayacaktır. Ben tehdit etmiyorum. Hayatımın yarısından fazlasını savaşta geçirmiş bir insanım. Tehdit zayıflara yöneliktir. Ben bir gerçeği anlatıyor ve tavsiyede bulunuyorum. Ne siyasi, ne askeri ne de güvenlik açısından SDG adlı örgütün lehine bir durum söz konusu" ifadesini kullandı.