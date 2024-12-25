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Sürdürülebilir Tarım Konferansı Tekirdağ'da Gerçekleştirildi

Sürdürülebilir Tarım Konferansı Tekirdağ'da Gerçekleştirildi
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 'Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Tohumculuk' konferansında iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerine dair önemli bilgileri paylaştı. Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, sürdürülebilir tarımın ve yerel tohumların önemine vurgu yaptı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) "Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Tohumculuk" konferansı gerçekleştirildi.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektörlük Konferans Salonu'ndaki programda, iklim değişikliğinin tarıma olumsuz etkisinin artması üzerine konuyla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezini kurarak tohumculuk anlamında başarılı çalışmalara imza attıklarını ifade eden Şahin, "Özellikle iklim değişikliği ve Ukrayna Rusya Savaşı'nda sürdürülebilir tarım ve ülkelerin kendi kendine yetebilmesinin ne kadar önem arz ettiği kanıtlandı. Üniversitedeki çalışmalarımız neticesinde tescil edilmiş 13 tohum çeşidimiz var. Türkiye'de bunu da söylüyoruz, iddia ediyoruz, bu kadar güçlü üreten ziraat fakültesi yok. Bu anlamda akademisyenlerimizin çalışmaları çok değerli." dedi.

Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer ise iklim değişikliğinin en çok tarım ürünlerini etkilediğini ifade etti.

Önceden tarımın daha kolay yapıldığını belirten Başer, şöyle konuştu:

"Eskiden koşulları tahmin edebiliyorduk. Günümüzde bu iş zorlaşmaya başladı. Artık bunun meslek haline gelmesi lazım. Mesela nisanda gelecek bir düşük sıcaklık bütün planlarımızı altüst edebiliyor. Tarla bitkileri üretiminde tahmin, zor bir planlama işidir, gün geçtikçe biraz daha zorlaşıyor. Bu, tarımı daha iyi öğrenmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Artık tarım risk altına girmeye başlıyor. Çünkü bu kadar insanı doyurmamız lazım. Risk altına girmemesi için de tarımın sürdürülebilir olması lazım."

"Tarımı sürdürülebilir hale getirmemiz lazım"

Başer, iklim değişikliği konusunda herkesin daha duyarlı hareket etmesi gerektiğini aktardı.

Toprağın tarımsal üretime en iyi şekilde hazırlanmasının önemli olduğunu dile getiren Başer, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar ne yapıyorduk? Hep verim diyorduk. Bitkilerde ne yazık bunu yaptık. Sürdürülebilir tarım dediğimizde tamam verim olacak, kalite olacak ama aynı zamanda çevre koşullarından fazla etkilenmeyen, çok fazla girdi istemeyen bir tarım şekline dönmemiz lazım. Gerçekten bizler bile bazen tarımın önemini yeterince kavrayamıyoruz. Bu nedenle hep beraber artık tarımı sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Bazen üreticiler 'Hocam bize bir ton verim verecek çeşidi ver, biz basarız gübreyi' diyorlar. Bu çözüm değil artık. Bunu hep beraber bir rotaya koymamız lazım."

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Tokgöz de iklim değişikliğinin herkesin gündeminde olması gereken bir konu olduğunu söyledi.

İklim değişikliğine karşı üreticilere yönelik bilgilendirmeler yaptıklarını belirten Tokgöz, "Özellikle yüzde 95 gibi bir oranla kuru tarım yapılan ilimizde iklim değişikliğinin, kuraklığın, toprak bozulmasının ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşıyoruz. Çiftçilerimiz de yaşıyor. Biz bu değişikliklere çiftçilerimizi adapte etmeye çalışıyor, kurağa dayanıklı bitkiler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunların amacı gelişen ve değişen iklim koşullarına adaptasyon sağlamak." diye konuştu.

Açılış programının ardından oturumlara geçildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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