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Sur ilçesinde bir binanın yıkılma anı kameralara yansıdı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 katlı bir binanın yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sur Belediyesi zabıta ekiplerinin bina yıkılmadan önce önlem aldığı ve güvenlik şeridiyle bölgeyi kapattığı görülüyor. Bina, çatırdama seslerinin ardından yıkılırken, insanlar panikle kaçışıyor.

YIKILMA ANI KAMERADA

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 katlı binanın yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sur Belediyesi zabıta ekiplerinin bina yıkılmadan önce önlem aldığı ve güvenlik şeridiyle bölgeyi kapattığı görülüyor. Bina, daha sonra da içinden gelen çatırdama seslerinin ardından yıkılıyor. Sokağı toz bulutu kaplarken, insanların panikle kaçıştığı gözüküyor.

Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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